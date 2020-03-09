"Единороссы" пообещали выполнить социальные меры даже при нефти дешевле цены отсечения

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Социальные обязательства перед гражданами, в том числе, заложенные в проект поправок в бюджет на 2020-2022 годы, будут выполнены, даже если произойдет падение цен на нефть ниже цены отсечения, заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в любом случае. Это произойдет благодаря тому жесткому бюджетному правилу, которое было принято по инициативе правительства и "Единой России", - сказал депутат.

Исаев напомнил, сейчас черта отсечения по цене на нефть составляет $42,5 за баррель. "При этом у нас накоплен ФНБ, который превышает 7% ВВП, этого достаточно будет даже в том случае, если произойдет падение цен ниже цены отсечения, выполнять достаточно долго социальные обязательства. Они будут безусловно выполнены, как те обязательства, которые вытекали из бюджета раньше, так и новые, которые появились в связи с посланием президента", - сказал Исаев.

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. В понедельник российский Минфин обещал, что рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+. Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает на валюту на рынке. ЦБ уже не раз приостанавливал действие этого механизма, чтобы сгладить волатильность на рынке, так же он поступил и сейчас, объявив 9 марта о 30-дневной паузе. Перед тем, как выйти из сделки с Саудовской Аравией (что на фоне снижения спроса из-за коронавируса предсказуемо вело к обвалу цен на нефть), российские власти подсчитали свои ресурсы на период дешевых энергоресурсов, следует из сообщения Минфина.

"В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении.