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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

ЦБ 10 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк России 10 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей после колебаний обменных курсов и цен финансовых активов, произошедших днем ранее. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также ЦБ увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд.

Регулятор подчеркнул, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. ЦБ продолжит следить за ситуацией на внутреннем и внешних финансовых рынках, будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.

Центробанк

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