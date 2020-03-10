ЦБ 10 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк России 10 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей после колебаний обменных курсов и цен финансовых активов, произошедших днем ранее. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также ЦБ увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд.

Регулятор подчеркнул, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. ЦБ продолжит следить за ситуацией на внутреннем и внешних финансовых рынках, будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.