"Газпром" подключился к усилиям властей по поддержке рубля

Монополия возобновляет регулярную продажу валюты на российском рынке

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" подключился к усилиям финансовых властей РФ по поддержке рубля в условиях обвала нефтяных цен.

"Газпром" возобновляет регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке", - цитирует агентство Bloomberg слова зампреда монополии Фамила Садыгова.

По его словам, большая часть расходов компании осуществляется в рублях, а их основной объем исторически приходится на II-IV кварталы. В первом квартале присутствие "Газпрома" на валютном рынке носило нерегулярный характер.

Сейчас компания реализует экспортную валютную выручку, чтобы профинансировать инвестиционные и операционные расходы, отмечает агентство. Кроме того, в феврале "Газпром" разместил еврооблигации на $2 млрд, напоминает Bloomberg.

Планируемые объемы продажи валюты "Газпромом" в сообщении не приведены.

Ранее во вторник утром Банк России объявил, что начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке для поддержки рубля.