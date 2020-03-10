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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

ЦБ назвал дополнительные меры по поддержке бизнеса из-за коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - С учетом распространения коронавируса COVID-19 и последствий этого для отдельных отраслей экономики Банк России сообщил о дополнительных мерах поддержки банков, туристических и транспортных компаний в этой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

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В частности, ЦБ планирует дать банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также регулятор пообещал пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники на период до 30 сентября 2020 года.

ЦБ также обнулит надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года.

Временные регуляторные послабления для банков ЦБ ввел с учетом оценки влияния на них волатильности валютного и фондового рынков, возросшей в последние дни. При необходимости регулятор примет дополнительные регулятивные меры, чтобы повысить устойчивость финансового рынка. ЦБ отметил, что его стресс-тесты показывают, что в последние годы российская финансовая система существенно повысила устойчивость к усилению волатильности из-за изменения котировок нефти.

ЦБ также напомнил банкам об уже действующих возможностях: "В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость", это только ограничит распределение прибыли кредитных организаций.

Банк России

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