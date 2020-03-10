В Якутии создали комиссию для проверки по факту массового усыпления животных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства Якутии Владимир Солодов распорядился создать комиссию для проверки пункта передержки животных (ППЖ), где усыпили около 200 собак и кошек, передает во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ", - говорится в сообщении. Она поможет "максимально открыто и объективно оценить ситуацию" и прояснить, должным ли образом исполнялись меры по выявлению вируса у животных, сообщили в якутской администрации. Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта.

В свою очередь, зоозащитники города подали заявление в прокуратуру о проверке результатов экспертизы на наличие бешенства у собаки из ППЖ. "Зоозащитники с самого появления информации о вирусе бешенства усомнились в факте его выявления. Мэр города (Якутска - ИФ) Сардана Авксентьева поручила рассмотреть возможность проведения дополнительной независимой экспертизы проб биоматериала (животных - ИФ) на наличие бешенства", - сообщает пресс-служба администрации Якутска.

В департаменте ветеринарии Якутии уточнили, что на территории ППЖ в Якутске было обнаружено два контейнера. "В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", - говорится в пресс-релизе.

Во второй контейнер сложили останки животных, умерщвленных из-за опасности распространения инфекции. Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, от инфицированной особи могли заразиться 153 собаки и 48 кошек. Ветеринары усыпили их в течение двух дней, говорится в сообщении.

Страшная находка в якутском пункте передержки

Ранее стало известно, что 9 марта волонтеры и зоозащитники обнаружили в контейнере на территории ППЖ в Якутске трупы около 100 собак и кошек, которым перерезали горло. Перед этим у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, и пункт передержки закрыли на карантин. На опубликованном волонтерами видео работники пункта заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии.

Мэр Якутска Авксентьева заявила, что не приказывала убивать животных. По факту обнаружения трупов она обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку инциденту, а также поставила в известность прокурора Якутска. МВД и прокуратура Якутии проводят проверку.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак. Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение провести проверку по данному инциденту.

Это не первый скандал, связанный с пунктом передержки животных в Якутске. В январе руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске. В феврале жители города обнаружили на уличных столбах объявления о том, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.