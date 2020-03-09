В Якутии объяснили убийство животных борьбой с бешенством

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Около 200 животных, имевших контакт с бешеной собакой, усыпили в пункте передержки в Якутске, чтобы ликвидировать возможный очаг заболевания, сообщила в понедельник пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

"Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. "В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", - сказали в департаменте.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что пункт передержки был закрыт для посещения. Отмечается, что в связи с проникновением в карантинную зону посторонних лиц его руководство будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы, "поскольку эти действия нарушают проведение противоэпизоотических мероприятий и угрожают дальнейшим распространением болезни".

Ранее стало известно, что волонтеры и зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске трупы 100 собак и кошек, которым перерезали горло. Перед этим у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, и пункт передержки закрыли на карантин. На опубликованном волонтерами видео его работники заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сказала, что не давала указаний об умерщвлении животных. По факту обнаружения трупов она обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку инциденту, а также поставила в известность прокурора Якутска. МВД Якутии проводит проверку.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.

Глава Якутии Айсен Николаев также дал поручение провести проверку по данному инциденту.

Это не первый скандал, связанный с пунктом передержки животных в Якутске. В январе руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске.

В феврале жители города обнаружили на уличных столбах объявления о том, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.