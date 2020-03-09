В якутском пункте передержки нашли сто животных с перерезанным горлом

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Волонтеры и зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных (ППЖ) в Якутске около ста трупов собак и кошек, говорится в сообщении, опубликованном на странице благотворительного фонда "Белый Бим" в инстаграме.

Ранее у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство. Пункт передержки закрыли на карантин. По информации волонтеров, до карантина в ППЖ содержалось более 200 животных.

"Помещение, где содержались кошки - пустое. Собак на улице осталось около 70. В контейнере более сто трупов животных, которым перерезали горло", - рассказывают волонтеры. Они опубликовали видео, на котором работники пункта передержки заявляют, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Однако в ведомстве опровергли необходимость в массовом убийстве животных.

"Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек. Организовать работу по мониторинговому исследованию бешенства. Умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ", - говорится в приказе департамента ветеринарии Якутии.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уточнила, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города.

"Я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска", - написала она в инстаграме.

В свою очередь в пресс-службе МВД Якутии агентству сообщили, что о ситуации в пункте передержки знают и сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Проводится процессуальная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось, это не первый скандал, связанный с пунктом передержки животных в Якутске. В январе этого года руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске.

"Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под "надзором" людей!" - сообщала Новожилова.

В феврале жители города обнаружили на уличных столбах объявления о том, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.

Бешенство - смертельное инфекционное заболевание, передающееся человеку со слюной при укусе больным животным.