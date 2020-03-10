Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков, передает парламентский корреспондент "Интерфакса".

Текст поправки роздан депутатам. В нем говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Соответствующая поправка имеется в распоряжении "Интерфакса".

С предложением включить в число поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку об обнулении предыдущих президентских сроков во вторник выступила депутат Валентина Терешкова.