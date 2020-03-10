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Единороссы поддержат предложение обнулить президентские сроки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Думская фракция "Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции. Об этом заявил лидер единороссов Сергей Неверов.

Изменение Конституции

Ранее обнулить президентские сроки либо отменить ограничения по срокам предложила депутат Валентина Терешкова. Спикер Вячеслав Володин объявил в пленарном заседании перерыв на полтора часа, чтобы проконсультироваться с Владимиром Путиным, лидерами думских фракций и, при необходимости, подготовить текст соответствующей поправки.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова на заседании.

"Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, - сказала она. - Но на самом деле, речь не о нем (о Путине. - ИФ.) а нас, о гражданах, о будущем нашей страны, но зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть".

Терешкова не знает, потребуется ли эта возможность когда-либо вообще и готов ли будет сам Путин участвовать в выборах 2024 года.

"Но что я точно знаю - само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества", - сказала она.

"Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите", - сказал Володин перед перерывом.

10 марта депутаты рассматривают по отдельности поправки, предложенные к Конституции и одобренные профильным комитетом. Позднее они должны рассмотреть весь законопроект о поправке в Конституцию по втором чтении.

Ранее в Госдуме заверяли, что изменение Конституции не предусматривает обнуление президентских сроков.

Хроника 15 января – 10 марта 2020 годаИзменение Конституции
Валентина Терешкова Вячеслав Володин Госдума Единая Россия Сергей Неверов

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