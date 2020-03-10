Терешкова предложила обнулить президентские сроки или отменить ограничения по ним

Депутат Госдумы Валентина Терешкова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валентина Терешкова в ходе обсуждения конституционных поправок предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить.

Спикер Вячеслав Володин объявил, что прервет заседание на полтора часа и проведет консультации с руководителями фракций по этим предложениям. Также он отметил, что нужно выяснить мнение президента по этим вопросам и подготовить текст самой поправки.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила перед этим Терешкова.

Председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что единороссы готовы поддержать это предложение.

Депутаты рассматривают поступившие в Думу поправки в Конституцию, а позднее во вторник рассмотрят весь законопроект об изменении Конституции во втором чтении. Володин ранее говорил, что третье чтение намечается на 11 марта.

Ранее в Госдуме не раз заверяли, что изменение Конституции не повлечет обнуления президентских сроков.

О том, что в рабочей группе "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", 11 февраля заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В рабочей группе это отрицали.

26 февраля бывший помощник президента Владимира Путина Вячеслав Сурков заявил в интервью, что обнуления президентских сроков в связи с изменением Конституции требует правовая логика. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это личное мнение бывшего чиновника.

Сам Путин говорил, что предложил внести изменения в Конституцию не ради того, чтобы остаться у власти, а потому что за время работы понял, что не все положения Основного закона работают. На встрече с представительницами общественности города Иваново он высказал мнение, что сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти".