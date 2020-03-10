Оппозиция анонсировала акцию протеста в Москве против обнуления президентских сроков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Татьяна Усманова из "Открытой России", представительница "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведение в субботу, 21 марта, митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщили "Интерфаксу" в "Открытой России".

Организаторы считают "недопустимым переписывание Конституции России" в интересах правящих кругов. "У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - говорится в их заявлении. Усманова сообщила "Интерфаксу", что уведомление уже отправили в мэрию.

Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова. Заявленная численность - 50 тыс. человек.

Ранее во вторник сообщалось, что депутаты Госдумы после встречи с президентом Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Позднее законопроект об изменении Основного закона, в котором содержалась эта поправка, был принят парламентариями во втором чтении.

В упомянутой поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента" РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в выборах президента после включения указанной редакции в текст Конституции РФ "на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".