Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Оппозиция анонсировала акцию протеста в Москве против обнуления президентских сроков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Татьяна Усманова из "Открытой России", представительница "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведение в субботу, 21 марта, митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщили "Интерфаксу" в "Открытой России".

Организаторы считают "недопустимым переписывание Конституции России" в интересах правящих кругов. "У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - говорится в их заявлении. Усманова сообщила "Интерфаксу", что уведомление уже отправили в мэрию.

Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова. Заявленная численность - 50 тыс. человек.

Ранее во вторник сообщалось, что депутаты Госдумы после встречи с президентом Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Позднее законопроект об изменении Основного закона, в котором содержалась эта поправка, был принят парламентариями во втором чтении.

В упомянутой поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента" РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в выборах президента после включения указанной редакции в текст Конституции РФ "на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Открытая Россия Татьяна Усманова Партия перемен Мария Кузнецова Евгений Овчаров Москва

Новости по теме

Новости

Что именно меняется в Конституции

Что именно меняется в Конституции
Изменение Конституции

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции

Изменение Конституции

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков
Изменение Конституции

Путин выступил против продления срока для действующего президента

Путин выступил против продления срока для действующего президента

Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму

Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму

Путин заявил, что РФ справится со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и курса рубля

Путин выразил уверенность, что в будущем власть в РФ станет менее персонифицированной

Изменение Конституции

Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму

Изменение Конституции

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии

Поправка о досрочных парламентских выборах внесена в Госдуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');