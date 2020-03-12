Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге утром в четверг по обвинению в нарушении правил проведения массовой акции задержан координатор "Объединенных демократов", замглавы муниципального образования Гавань Сергей Кузин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Его и еще несколько человек доставили в отдел полиции Петроградского района. Сколько всего задержанных, он не уточнил.

О задержании Кузина сообщила группа "Объединенных демократов" во "ВКонтакте". "Сергей направлялся на одиночные пикеты возле Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, приуроченные к рассмотрению местными парламентариями внесения поправок в Конституцию", - объяснили в движении.

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия", членом которой является Кузин, направило обращение к главе регионального ГУ МВД Роману Плугину с требованием "провести оперативную проверку действий полицейского наряда, задержавшего Кузина". Его название в партии назвали беспричинным и отметили, что он собирался выразить отношение к поправкам в Конституцию в форме, разрешенной законом.

У стен Мариинского дворца с утра четверга проходят одиночные пикеты. Законодательное собрание уже одобрила поправки в Конституцию.

Комментарием по ситуации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области "Интерфакс" пока не располагает.