Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков

43 депутата проголосовали против, один - воздержался

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы после встречи с президентом Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. 380 депутатов проголосовали за, 43 - против, один воздержался.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко говорил, что фракция будет против данной поправки. Ее внесла в Думу депутат-единоросс Валентина Терешкова.

Поправка

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Предложение Терешковой

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова на заседании, на котором депутаты обсуждали поправки перед принятием законопроект во втором чтении.

"Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, - сказала она. - Но на самом деле, речь не о нем (о Путине. - ИФ.) а нас, о гражданах, о будущем нашей страны, но зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть".

Терешкова не знает, потребуется ли эта возможность когда-либо вообще и готов ли будет сам Путин участвовать в выборах 2024 года.

"Но что я точно знаю - само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества", - сказала она.

Комментарий Путина

Спикер Вячеслав Володин заявил, что это предложение нужно обсудить с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пришел в Думу после 15:00.

"Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать", - сказал он.

По его словам, "у граждан России на любых выборах - и на выборах главы государства - альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными".

"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - добавил Путин.

"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - подчеркнул он.

"В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - отметил президент.

Предложение единоросса Александра Карелина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести досрочные думские выборы Путин не поддержал. Такую поправку в течение дня успели внести в Госдуму, а после выступления Путина ее сняли с рассмотрения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что поддерживает снятие ограничения для Путина на участие в выборах 2024 года.

Ранее в Госдуме не раз заверяли, что изменение Конституции не повлечет обнуления президентских сроков.

О том, что в рабочей группе по поправкам в Конституцию "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", 11 февраля заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В рабочей группе это отрицали.

26 февраля бывший помощник Путина Вячеслав Сурков заявил, что правовая логика требует обнуления президентских сроков в связи с изменением Конституции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это личное мнение бывшего чиновника.

Сам Путин говорил, что предложил внести изменения в Конституцию не ради того, чтобы остаться у власти, а потому что за время работы понял, что не все положения Основного закона работают. На встрече с женщинами в Иванове он высказал мнение, что сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти".