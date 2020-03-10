В Сочи прекратили активные поиски пропавших в море подростков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Сочи завершилась активная фаза поисков двух подростков 2005 года рождения, которых 25 февраля унесло в море, сообщили в ГУ МЧС Кубани.

Поиски продолжат сотрудники Сочинского отделения государственной инспекции маломерных судов МЧС.

25 февраля мальчики во время шторма переходили русло реки Псезуапсе в Лазаревском районе, волны их сбили с ног и унесли в море.

С начала поисков пешие отряды поисковиков обследовали 1364 км побережья; авиациия МЧС России - 2545 кв. км акватории моря; плавсредствами - 1554 кв. км акватории моря, подсчитали в ведомстве. Водолазы совершили 13 спусков, также было обследовано 11 400кв. м дна русла реки и прибрежной зоны рядом с Псезуапсе.