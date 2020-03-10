Поправка к Конституции о досрочных парламентских выборах снята с рассмотрения

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Поправка о досрочных выборах в Госдуму отозвана автором депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Карелиным.

Она была внесена во вторник утром ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, предусматривала право Госдумы действующего созыва принять решение о сокращении срока своих полномочий. Согласно поправке, такое решение принимается двумя третями голосов от общего числа депутатов. "В этом случае президент РФ вправе назначить новые выборы Госдумы", - говорилось в поправке.

Однако позже в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию.