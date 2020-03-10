Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму

Изменение Конституции повлечет немедленное изменение полномочий Госдумы, вопрос в том, имеет ли нынешний состав на это право, сказал он

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию. Он заявил это в Думе.

По его словам, если граждане поддержат поправки, в том числе о передаче части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования.

"А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия, - отметил Путин. - Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму".

"Мы с вами сделаем еще много полезного до 2024 года, а там видно будет", - отметил он.

Он подчеркнул, что если граждане 22 апреля придут на участки и проголосуют за принятие поправок, то таким образом они подтвердят новые полномочия Госдумы.

"Народ - единственный источник власти скажет свое слово - все вопрос закрыт", - сказал Путин.

"Повторю, в данном случае речь идет о существенном расширении полномочий парламента, и это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти. Я это так и планировал, уважаемые коллеги", - сказал президент.

По его словам, "это будет означать повышение их взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых.

"Считаю, что на данном этапе развития нашего общества такие изменения оправданы и достаточны. Это уже, по сути, качественный шаг вперед с точки зрения развития нашей демократии", - заверил он.

10 марта Дума должна рассмотреть законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении. Неожиданно на заседании единоросс Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили объявить досрочные думские выборы. Их поддержал лидер справедливороссов Сергей Миронов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сначала назвал эту инициативу нецелесообразной, но затем сказал, что партия к выборам готова.

В середине дня в палату была внесена уже готовая поправка. Она предусматривала право депутатов нынешнего, седьмого созыва сократить свои полномочия. Если такое предложение поддержат две трети всей палаты, президент получил бы право объявить досрочные думские выборы.

Поправка также содержала соцгарантии для депутатов, которые не пройдут в восьмой созыв по итогам досрочных выборов. В частности, им полагалась бы зарплата за год.

Путин прибыл в Госдуму для консультаций с депутатами по новым поправкам. Кроме предложения о досрочных думских выборах депутаты внесли в палату поправку об обнулении президентских сроков в связи с изменением Конституции.