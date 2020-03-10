Поправка о досрочных парламентских выборах внесена в Госдуму

Она дает депутатам право досрочно сокращать срок своих полномочий

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму поступила поправка о досрочных парламентских выборах в связи с изменением Конституции. Документ есть в распоряжении "Интерфакса". Он внесен ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию.

Поправка дает депутатам действующего, седьмого созыва, принять решение о сокращении срока своих полномочий. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей голосов от общего состава.

"В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы", - отмечается в поправке.

Поправка предусматривает, что депутаты, которые после досрочных выборов не изберутся в новый состав, получат компенсацию зарплаты за год, рассказал "Интерфаксу" первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев. Он сказал, что текст поправки им раздали.

По его словам, закон о статусе депутата, на который есть отсылка в поправке, предусматривает и обеспечение всех социальных гарантий депутатам, которые досрочно утратят свои полномочия.

Ранее 10 марта провести досрочные думские выборы предложили единоросс Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер справедливороссов Сергей Миронов поддержал эту инициативу, лидер КПРФ Геннадий Зюгинов выступил против.

Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал, что предложение о досрочных выборах будет рассмотрено после подготовки текста поправки.

Последние выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 года. Если поправка Карелина будет принята, ближайшие выборы можно будет провести досрочно 20 сентября 2020 года, сказал "Интерфаксу" депутат Александр Ионин.

"Можно провести досрочные менее чем за год, как раз получается, (что) окончание срока этого созыва - 18 сентября 2021 года. Значит 20 сентября 2020 года подходит под эту норму", - объяснил он.

Конституционный суд в июле 2016 года допустил возможность однократного незначительного сокращения срока полномочий Госдумы. Тогда выборы перенесли с декабря на сентябрь ради Единого дня голосования. В решении КС было указано, что перенос может быть исключительно разовой мерой, которая не должна привести к нарушению разумной периодичности выборов Госдумы и непрерывности ее работы. Также сокращение срока полномочий депутатов должно быть незначительным, не выходя за пределы нескольких месяцев, и оно должно касаться только депутатов Госдумы действующего созыва.