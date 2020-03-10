Бывший топ-менеджер РЖД возглавил совет директоров "Синары"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины", сообщает пресс-служба "Синары".

"Сегодня решением единственного акционера холдинга "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) был сформирован обновленный состав совета директоров СТМ", - говорится в сообщении.

"Появление в составе совета директоров СТМ Александра Мишарина - это очень позитивное событие для СТМ и всего машиностроительного дивизиона группы "Синара". Александр Сергеевич обладает колоссальным опытом работы в структуре российских железных дорог, федеральных и региональных органах власти. Убежден, что его уникальный талант управленца, высочайший профессионализм и исключительное понимание железнодорожной и в более широком смысле всей транспортной тематики станет залогом дальнейшего укрепления лидерских позиций СТМ в отечественном машиностроении", - отметил генеральный директор СТМ Виктор Леш, слова которого приводятся в сообщении.

Мишарин окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, работал на Свердловской железной дороге, в Минтрансе, аппарате правительства РФ. С 2009 по 2012 год был губернатором Свердловской области. В ноябре 2019 года покинул пост первого замгендиректора РЖД, на котором в компании курировал международное сотрудничество.

"Синара - Транспортные машины" объединяет предприятия, занимающиеся производством локомотивов и инжинирингом, а также активы, создающие дизельные двигатели и путевую технику, сервисные компании. Активы СТМ расположены в Екатеринбурге, Калуге и Свердловской области.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.