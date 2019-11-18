Александр Мишарин ушел с должности первого замгендиректора РЖД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин оставил пост первого замгендиректора ОАО "РЖД". Это произошло 15 ноября, сообщила компания.

Он также вышел из правления компании и ушел на пенсию. В компании напомнили, что в сфере железнодорожного транспорта он проработал больше 40 лет.

Гендиректор - предправления РЖД Олег Белозеров наградил Мишарина знаком "За особый вклад в развитие ОАО "РЖД" I степени. Награду он получил 18 ноября за особые заслуги и достижения в развитии железнодорожного транспорта и повышении эффективности его работы.

11 ноября Мишарин подтвердил, что решил уйти из компании и считает свою задачу в РЖД выполненной. Он добавил, что хочет заняться здоровьем, а затем определится, что будет делать дальше. Ему 60 лет.

В РЖД Мишарин курировал в компании международное сотрудничество. Губернатором Свердловской области он был с 2009 по 2012 год. Также он работал на Свердловской железной дороге, в Минтрансе, аппарате правительства России.