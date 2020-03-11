Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

"Победа" из-за коронавируса закроет все рейсы в Израиль до 12 мая

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Победа" приостанавливает все свои рейсы из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщила представитель компании журналистам.

Сейчас "Победа" летает в Эйлат три раза в неделю, добавила она.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - передал через пресс-службы гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Источник в "Победе" добавил, что компания "пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля".

Ранее "Победа" отменила из-за коронавируса все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта.

В связи с распространением коронавируса Израиль ввел некоторые ограничения. В частности, с 12 марта иностранцы должны уведомлять о своем визите в Израиль не менее чем за пять дней до приезда и соблюдать двухнедельный карантин после прибытия в страну. По состоянию на 10 марта, число выявленных в Израиле случаев заражения коронавирусом достигло 50 человек.

Победа Израиль

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации
Изменение Конституции

Госдума приняла закон о поправках к Конституции РФ

Госдума приняла закон о поправках к Конституции РФ

"Ведомости" сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

"Ведомости" сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');