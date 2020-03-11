"Победа" из-за коронавируса закроет все рейсы в Израиль до 12 мая

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Победа" приостанавливает все свои рейсы из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщила представитель компании журналистам.

Сейчас "Победа" летает в Эйлат три раза в неделю, добавила она.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - передал через пресс-службы гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Источник в "Победе" добавил, что компания "пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля".

Ранее "Победа" отменила из-за коронавируса все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта.

В связи с распространением коронавируса Израиль ввел некоторые ограничения. В частности, с 12 марта иностранцы должны уведомлять о своем визите в Израиль не менее чем за пять дней до приезда и соблюдать двухнедельный карантин после прибытия в страну. По состоянию на 10 марта, число выявленных в Израиле случаев заражения коронавирусом достигло 50 человек.