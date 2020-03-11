Туроператоры сообщили о массовых отказах от туров в Израиль

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры сообщили о массовых аннулированиях туров в Израиль из-за введения этой страной обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих.

Как отмечалось ранее, 14-дневный карантин для всех прибывающих в Израиль станет обязательным 12 марта в 20:00. Отбывать его можно только в домашних условиях, гостиницы и снятые через Airbnb квартиры для этого не подходят.

"У туроператоров идут аннуляции на период карантина. Они либо возвращают деньги, либо перебронируют заезды на более поздний срок. Туристы разные: кто-то аннулирует тур, даже если лететь можно, а кто-то находит способ улететь, если нельзя. Например, некоторые путешественники экстренно перебронировались с 13-го на 12-е марта, чтобы успеть въехать в страну", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что израильские власти на данный момент установили карантин до 26 марта. "Получается, что на апрель и май можно планировать поездки, если только израильские власти не продлят ограничения", - заметила эксперт.

По ее словам, большинство авиакомпаний, летающих из России в Израиль, уже сообщили о готовности сделать вынужденные возвраты за билеты - это "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот". В свою очередь израильские авиакомпании Arkia и Israir Airlines объявили о приостановке всех международных рейсов - но на них приходится минимальный объем перевозки туристов из России.

"В связи с этим некоторые туроператоры заявили о готовности вывезти большинство своих туристов из Израиля в ближайший четверг - но среди путешественников есть те, кто хочет остаться и не прерывать отдых", - сказала Тюрина.

Она отметила, что туристы, которые сейчас отдыхают в Израиле, продолжают свой маршрут как обычно, избегая мест массового скопления людей. В стране находится около 6,5 тысяч россиян.

По состоянию на 11 марта в Израиле выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. В страну запрещен въезд из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Макао, Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Италии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Андорры и Сан-Марино.