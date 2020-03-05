"Аэрофлот" оценил свои потери от коронавируса как "большие"

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" оценивает потери от коронавируса как "большие", заявил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"В рамках данных, которыми располагаем, мы оцениваем и пытаемся прогнозировать (потери от коронавируса - ИФ)", - сказал Савельев, не уточнив размер этих потерь.

Отвечая на вопрос, планирует ли "Аэрофлот" полностью закрывать рейсы в Китай в связи со снижением загрузки, он сказал: "Все значительно сложнее. Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты - очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут".

Кроме того, он добавил, что "отмена рейсов в Китай не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса". "У туристов остаются возможности приезжать транзитом через соседние страны. Пришлось бы всерьез говорить о закрытии всех границ для туристов, а это - реальная угроза банкротства для многих игроков национальной туристической отрасли", - подчеркнул Савельев.

Ранее в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний. В середине февраля "Аэрофлот" сообщил о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.

На этой неделе в "Аэрофлоте" заявили, что компания думает над сокращением объемов перевозок в Италию, где тоже наблюдается вспышка коронавируса, и загрузка на рейсы снижается.

"Мы исходим из того, что запрета на полеты нет, есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов", - заявил Савельев в четверг. Он подтвердил, что спрос на итальянские рейсы упал, "но не критично".

Полетная карта "Аэрофлота" в Италию состоит из рейсов в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте компании.