Две жительницы Калмыкии госпитализированы с подозрением на COVID-19

Женщины незадолго до этого побывали в Италии и Южной Корее

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Двух жительниц Калмыкии, 10 марта вернувшихся из Италии и Южной Кореи, отправили в больницу с подозрением на заражение COVID-19, сообщает Минздрав республики в среду.

"Результаты первого предварительного анализа (на заражение коронавирусом - ИФ) были сомнительным и положительным", - говорится в сообщении. Уточняется, что у всех находящихся под медицинским наблюдением граждан трижды берутся анализы на выявление штамма новой инфекции, которые направляются в определенные федеральной дорожной картой лаборатории.

"Повторный анализ показал отрицательный результат на COVID-19. Контрольные анализы проводятся в межрегиональной лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, ожидается результат", - отмечается в пресс-релизе.

Также были изолированы под постоянное медицинское наблюдение пять человек из близкого, контактного, окружения госпитализированных.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что медики за минувшие сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом в РФ. Об этом говорилось в ежедневном бюллетене ведомства о ситуации с коронавирусом, опубликованном утром 11 марта.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стране по-прежнему отмечено 20 зарегистрированных случаев COVID-19. Из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, и еще один случай - у гражданина Италии. Уже выписаны из больниц трое: двое граждан Китая и один гражданин РФ.