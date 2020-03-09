В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Результаты подтверждены в установленном порядке, уточнили в штабе. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их обследование.

Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России, таким образом, за минувшие сутки выросло с 17 до 20, уточнили в штабе. Там напомнили, что среди заболевших были двое китайцев, 17 граждан России, побывавших в Италии, а также один итальянец. Двое китайцев и один россиянин уже выписаны из больницы. Покинули больницу также граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.