Патриарх Кирилл обсудит с членами Синода профилактику коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудит с членами Священного Синода в среду меры по профилактике коронавируса. Он объявил об этом в начале заседания.

"По милости Божией пока еще не приходится говорить ни о какой эпидемии - есть какие-то отдельные случаи. Но тем не менее обсудить возможную реакцию нашей Церкви на более, конечно, позднем этапе этого явления будет полезно", - сказал предстоятель РПЦ.

Он назвал это заболевание "очень непростым, коварным", однако напомнил, что у церкви есть "некоторый опыт работы в таких условиях": "В том числе я вспоминаю эпидемию холеры, которая очень взволновала тогда население, общественность и власти".

Патриарх считает, что в Москве и Петербурге сейчас предпринимаются "достаточно хорошо продуманные" меры, в том числе в диалоге с церковью, чтобы это заболевание не распространялось.