РПЦ не исключила переход к причастию из одноразовых ложек из-за коронавируса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Русская православная церковь пока не принимает особых мер защиты от коронавируса, однако допускает такую возможность.

"Мы этот вопрос обсуждали на последнем заседании Высшего церковного совета. Мы решили, что в превентивном порядке не будем издавать какие-то указы, постановления, но если беда коснется России, или если она придет в другие страны канонического пространства Русской православной церкви, то, конечно, мы будем на нее реагировать", - сообщил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, православные верят, что вирусы и болезни не могут передаваться через причастие. "Но если дело дойдет до каких-то запретов или до каких-то рекомендаций, которым мы обязаны будем следовать, то я не исключаю того, что в каких-то случаях, например, будут использоваться одноразовые ложечки для причастия, как это уже сейчас имеет место, когда, например, священник посещает в больнице тяжелобольного человека, которому (...) предписана полная изоляция, у которого ослаблен иммунитет", - сказал митрополит.

Он не исключил введения в будущем и других мер предосторожности в храмах РПЦ, в том числе, ношения медицинских масок.

Отвечая на вопрос, не проще ли закрыть храмы на период эпидемии, митрополит Иларион заявил, что пока в Церкви не рассматривают такую опцию, кроме тех мест, куда уже пришла беда, и где требуются безотлагательные действия. "Но естественно, что Церковь будет реагировать на те требования, которые будут выдвигаться соответствующими государственными структурами", - добавил он.

Митрополит выразил озабоченность распространением "вируса паники", который проникает, в том числе, через СМИ даже в те места, где коронавируса нет. Как верующий человек он отметил, что паника никогда не помогает, а помогают эффективное использование медицинских средств, отмена авиасообщений со странами, где была вспышка вируса, проверка граждан, которые из этих стран прибывают.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.

В России накануне подтвердили шесть новых случаев COVID-19, пять из них зарегистрированы в Москве.