Патриарший экзарх заочно поспорил с протоиереем Смирновым по поводу карантина

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Патриарший экзарх Западной Европы дал указание приходам Русской церкви на территории Италии выполнять распоряжения властей относительно работы храмов в период эпидемии коронавируса.

"В администрации италийских приходов Московского патриархата с глубокой озабоченностью воспринимают продолжающееся распространение коронавируса в северных регионах Италии, где расположено большинство местных общин Русской православной церкви", - заявил управляющий приходами, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Антоний, которого цитирует в пятницу синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ.

По словам митрополита, священнослужители и прихожане молятся об исцелении больных и скорейшем прекращении эпидемии.

"Духовенству своевременно было дано указание строго следовать распоряжениям властей и неукоснительно исполнять соответствующие директивы, направленные на предотвращение распространения недуга", - сообщил митрополит Антоний, отметив, что такие же указания получили от своего священноначалия клирики иных православных юрисдикций Италии, равно как и духовенство ряда епархий римско-католической церкви.

Таким образом, патриарший экзарх вступил в заочную полемику с главой патриаршей комиссии по делам семьи протоиереем Димитрием Смирновым, который заявил, что прихожане РПЦ в Италии имеют право не подчиниться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - сказал отец Димитрий в эфире телеканала "Спас", отвечая на вопрос прихожанки, обеспокоенной тем, что до 2 марта, то есть до начала Великого поста, их храм предписали закрыть.

При этом он посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ во избежание конфликта собраться на ночную службу. "А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - заявил священник.