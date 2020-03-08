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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Казани выписали поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess

В Казани выписали поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess
На лайнере Diamond Princess в Японии
Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Трое граждан России, заболевшие новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани после выздоровления.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в ходе визита в столицу Татарстана.

22 февраля из Японии в Казань были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.

Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории России зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом: это двое 2 граждан Китая (оба уже выписаны после выздоровления), 11 граждан России, вернувшиеся из Италии (один уже выписан), и один гражданин Италии.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 08 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Казань Татарстан Diamond Princess

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