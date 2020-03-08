В Казани выписали поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess

На лайнере Diamond Princess в Японии Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Трое граждан России, заболевшие новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани после выздоровления.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в ходе визита в столицу Татарстана.

22 февраля из Японии в Казань были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.

Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории России зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом: это двое 2 граждан Китая (оба уже выписаны после выздоровления), 11 граждан России, вернувшиеся из Италии (один уже выписан), и один гражданин Италии.