Карантин в Москве не потребуется российским и иностранным дипломатам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Действие указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном режиме самоизоляции в течение 14 дней после прибытия в Москву из стран с наиболее неблагоприятной ситуацией по коронавирусу не распространяется не только на российских, но и иностранных дипломатов.

Жителям, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытии в Москву необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Однако эта мера не распространяется на дипломатических работников как российских, прибывших из-за рубежа, так и иностранных", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что данная мера также не касается сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций.

Всем остальным прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией необходимо находиться дома в течение 14 дней с момента пересечения границы, сообщить о своем прибытии в колл-центр департамента здравоохранения Москвы.

При необходимости операторы горячей линии оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение двух дней. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

"Такая мера позволяет сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска", - добавили в оперативном штабе.