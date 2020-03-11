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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Оперативный штаб по COVID-19 в Москве пояснил, кого не коснутся меры по карантину

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве назвал категории жителей, на которых не распространяются меры по карантину.

Как напомнили "Интерфаксу" в штабе, 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Этот режим, в частности, обязывает граждан, вернувшихся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытии "самоизолироваться" на дому на 14 дней.

Эпидемия коронавируса

Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций, отметили в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, всем остальным прибывшим в столицу из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией необходимо находиться дома в течение 14 дней с момента пересечения границы. "При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103", - сказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом о режиме повышенной готовности из-за коронавируса в столице, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщать на горячую линию по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей. При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения больницы.

Также ранее в марте стало известно, что московское управление Роспотребнадзора утвердило перечень из 11 стран, по прибытии из которых в российскую столицы гражданам придется самоизолироваться на дому. В него вошли Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Позднее в столичном штабе по ситуации с коронавирусом "Интерфаксу" уточнили, по приезде из каких стран самоизоляция обязательна.

В России в настоящее время зафиксировано 20 официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.

Хроника коронавируса. Март.

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Москва МЧС Роспотребнадзор

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