Оперативный штаб по COVID-19 в Москве пояснил, кого не коснутся меры по карантину

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве назвал категории жителей, на которых не распространяются меры по карантину.

Как напомнили "Интерфаксу" в штабе, 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Этот режим, в частности, обязывает граждан, вернувшихся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытии "самоизолироваться" на дому на 14 дней.

Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций, отметили в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, всем остальным прибывшим в столицу из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией необходимо находиться дома в течение 14 дней с момента пересечения границы. "При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103", - сказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом о режиме повышенной готовности из-за коронавируса в столице, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщать на горячую линию по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей. При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения больницы.

Также ранее в марте стало известно, что московское управление Роспотребнадзора утвердило перечень из 11 стран, по прибытии из которых в российскую столицы гражданам придется самоизолироваться на дому. В него вошли Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Позднее в столичном штабе по ситуации с коронавирусом "Интерфаксу" уточнили, по приезде из каких стран самоизоляция обязательна.

В России в настоящее время зафиксировано 20 официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.