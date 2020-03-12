База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полная база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет с указанием всех их параметров обнаружена в интернете. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в четверг.

Ранее Северная транспортная прокуратура провела мониторинг для выявления в свободном доступе запрещенной информации.

"На одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 - 2019 годы (по всем таможенным постам РФ)", - отметили в ММТП.

Там уточнили, что указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

"Между тем, предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные", - подчеркнули в ведомстве.

По факту распространения в интернете информации ограниченного доступа прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы было направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории РФ. Решением суда требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено, добавили в ММТП.