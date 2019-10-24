"Ъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Покупателям предлагают не только персональные данные, но и аудиозаписи разговоров клиентов с колл-центром

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

В обнаруженном изданием объявлении утверждается, что база содержит полные данные клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности. Новая утечка необычна тем, что данные выгружены по последнему звонку клиента в банк, причем продавец предлагает покупателю даже запись разговора, отмечает газета.

По данным "Коммерсанта", в базе содержатся данные клиентов десяти из 11 территориальных банков Сбербанка.

Продавец, с которым связались журналисты газеты, заявил, что информация собирается с 2015 года. Себя он назвал перекупщиком. Одну строку предлагается купить за 30 рублей. Также продавец рассказал, что аудиозаписи выгружают "с рабочего места" - то есть в дневное время.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.

В начале октября "Коммерсантъ" уже писал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка. Банк признал утечку сначала 200, а потом 5 тысяч клиентов.

Вскоре причастного к хищению данных 200 клиентов банка нашли. Им оказался сотрудник банка 1991 года рождения - руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему.