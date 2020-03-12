Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

В Югре произошла авария на газопроводе "Газпрома"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Прорыв газопровода с последующим возгоранием произошел в четверг в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:00 (04:00 по Москве) нам пришло сообщение о порыве газопровода с последующим возгоранием. Октябрьский район, вне населенного пункта. Пострадавших нет, угрозы ничему не было, последствий никаких нет. Истечение из газопровода было прекращено практически сразу же", - сказал собеседник агентства.

В компании ООО "Газпром трансгаз Югорск" агентству сообщили, что инцидент произошел на принадлежащем компании газопроводе.

На месте происшествия в настоящее время работает ремонтная бригада.

По данным органов местного управления и компании, на тепло- и газоснабжение населенного пункта это никак не повлияет и в принципе на сам процесс транспортировки газа тоже. Как сообщили в компании, транспортировка газа идет по резервной линии.

ХМАО Газпром

Новости по теме

Новости

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года

"ЛУКОЙЛ" обогнал "Роснефть" по капитализации

База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

В Госдуме стали проводить три дезинфекции в день

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,9%

Иностранцы прекратили покупать туры в РФ и аннулировали заявки на 500 млн рублей

Иностранцы прекратили покупать туры в РФ и аннулировали заявки на 500 млн рублей

Карантин в Москве не потребуется российским и иностранным дипломатам

Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи

Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');