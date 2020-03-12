В Югре произошла авария на газопроводе "Газпрома"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Прорыв газопровода с последующим возгоранием произошел в четверг в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:00 (04:00 по Москве) нам пришло сообщение о порыве газопровода с последующим возгоранием. Октябрьский район, вне населенного пункта. Пострадавших нет, угрозы ничему не было, последствий никаких нет. Истечение из газопровода было прекращено практически сразу же", - сказал собеседник агентства.

В компании ООО "Газпром трансгаз Югорск" агентству сообщили, что инцидент произошел на принадлежащем компании газопроводе.

На месте происшествия в настоящее время работает ремонтная бригада.

По данным органов местного управления и компании, на тепло- и газоснабжение населенного пункта это никак не повлияет и в принципе на сам процесс транспортировки газа тоже. Как сообщили в компании, транспортировка газа идет по резервной линии.