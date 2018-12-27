Трубы горят - стареющие газопроводы в тени строек века "Газпрома"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объявленный в "Газпроме" корпоративным годом качества 2018 год запомнится читателям новостей качественным - двукратным - ростом аварий на объектах магистрального транспорта газа. Комментарии Ростехнадзора складываются в вывод о том, что на фоне строительства новых супер-современных газопроводов про старые, сорока-, пятидесятилетние трубы несколько подзабыли.

Газотранспортная система - это бОльшая часть активов "Газпрома", как бы ни перевешивала в новостном потоке добыча. На транспорт тратится две трети инвестиций. И именно по "здоровью" трубы можно делать выводы о состоянии "здоровья" всей корпорации. История российской газовой отрасли, по утверждению некоторых историков, насчитывает уже двести лет. С этого десятилетия "Газпром" начал отсчет доли газопроводов с более чем 50-летним сроком эксплуатации в составе своих фондов: в 2011 году было 3%, а сейчас уже 18%.

По отдельности чрезвычайные происшествия - во многом случайные события. Через новостные ленты ЧП проходят стремительным интенсивным вихрем, о котором все рады забыть после заявления о возобновлении поставок.

Однако жанр "итогов года" позволяет отдалиться от срочных сообщений и подсчитать все слагаемые проблемы. И предположить, что между снижением расходов на ремонт, объемами ремонтируемых газопроводов и ростом аварийности может быть связь.

В "Газпроме" говорят, что применяют к ремонтам новый подход: приоритет по принципу системной значимости и целостности ГТС, а для остальных объектов - точечные ремонты. Однако обхитрить фатум эта стратегия не может. Да и не должна. Аварии будут всегда - главное, чтобы убытки и жертвы от них были минимальны.

Аварии на магистральных газопроводах - это всегда ярчайшее зрелище: факел поднимается на десятки метров, освещает и обогревает местность на километры вокруг. Выгорают гектары леса. Воспламенившийся газ потушить невозможно - надо ждать, пока сгорят все молекулы метана. Поврежденный отрезок газопровода (это десятки километров) перекрывают и миллионы кубометров голубого топлива часами продолжают выгорать. Шоу продолжается несколько часов.

И тут уже вопрос принятия риска аварий спорит с тем, можно ли в принципе жить с допустимостью риска подобных аварий?

Считаем

Подсчеты "Интерфакса" о числе аварий на объектах магистрального транспорта газа в 2018 году - 8 эпизодов - подтвердил Ростехнадзор. "В 2018 году произошло 8 аварий на магистральных газопроводах", - сообщили в федеральной службе в ответ запрос "Интерфакса". В декабре произошел также пожар на ГРС в Липецкой области. С одной стороны газораспределительные станции - конечные точки газовой магистрали, обслуживаются теми же магистральными "трансгазами". Но с другой стороны, величина объекта и масштаб происшествия на ГРС значительно меньше. В настоящем обзоре мы не учитываем инцидент на ГРС в годовой сумме аварий.

Предварительно материальный ущерб от аварий в 2018 году составил 79,6 млн рублей (в 2017 году - 79 млн рублей), посчитали в Ростехнадзоре. Со стороны работников организаций и третьих лиц никто не пострадал. Ущерб третьим лицам не был нанесен.

Открыл статистику первый уикенд марта, когда прорвало сразу две трубы. Примечательно, что 5 из 8 аварий этого года произошли в выходные и праздничные дни.

3 марта в 03:13 МСК в Пильнинском районе Нижегородской области прорвало газопровод "Ямбург -Тула-1. Огонь взметнулся на высоту пятиэтажного дома - 15 метров.

4 марта 15:25 МСК загорелся находившийся в резерве МГ "Петровск - Новопсков" в Воронежской области. Микротрещины развились в стыковом сварном соединении труб, затем разрушился участок трубы. Внутритрубная диагностика участка не проводилась с 2005 года.

9 мая в 21:47 МСК прорвало МГ "Игрим - Серов - Нижний Тагил". Он построен в 1966 году. Газопровод ранее был поврежден в ходе ремонтно-восстановительных работ. На трубе образовался "задир" - развитие дефекта привело к новой аварии. Экспертной организацией был нарушен порядок проведения экспертизы: принципы всесторонности и полноты исследований, искажена оценка риска аварий, отмечает Ростехнадзор в "работе над ошибками" газовиков.

28 августа в 20:35 МСК в Архангельской области загорелся "Ухта-Торжок" 1976 года постройки. Газопровод не оборудован камерами запуска и приема средств внутритрубной дефектоскопии. В трубе произошло развитие продольных трещин стресс-коррозионного характера в процессе работы под воздействием коррозии и эксплуатационных нагрузок. Эксплуатирующей организацией не проведено техническое диагностирование участка путем пропуска внутритрубных средств диагностики, отмечают в Ростехнадзоре.

4 сентября в 1:40 МСК произошла авария с самым значимым влиянием на частных потребителей и бизнес. Почти на сутки без газа остался 84-тысячный город Железногорск и "Михайловский ГОК" - один из крупнейших промышленных активов Алишера Усманова. Отвод построен 1976 году и за все 42 года эксплуатации ни разу не проходил внутритрубную диагностику. Не оснащен камерами для приема внутритрубных устройств. Обидным намеком в адрес газовиков читается рекомендация Ростехнадзора: "Направить на внеочередную аттестацию работников Курского ЛПУМГ, ответственных за безопасное ведение работ на объекте". После этой аварии зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что общественный резонанс от аварий на отводах намного выше, поэтому дочерним обществам поручено разработать программу, обязывающую в течение трех лет провести диагностику всех малых газопроводов в зоне их деятельности.

23 сентября - единственная авария по вине внешнего фактора: "чужой" экскаватор повредил трубу отвода к ГРС Козельск, Сосенский, Сухиничи в Калужской области.

24 октября в 7:25 МСК в Меленковском районе Владимирской области прорвало газопровод Горький - Центр. Пламя после порыва поднялось на высоту 20 м. От огня пострадало 4 гектара леса.

3 ноября в 17-55 МСК загорелся газопровода "Средняя Азия - Центр 3" под Рязанью.

Ниже приводится вся доступная информация об авариях на объектах магистрального транспорта газа за последние четыре года по данным Ростехнадзора.

дата/год Газопровод Эксплуатирует диаметр, мм год постройки 2014 02.04.2014 Челябинск - Петровск ГТ Уфа 1979 19.06.2014 Пунга - Вуктыл - Ухта 1 ГТ Югорск 1977 08.07.2014 Торжок-Долина ГТ Санкт-Петербург 1420 1996 28.08.2014 Оханск - Киров 1 ГТ Нижний Новгород 1981 07.11.2014 Средняя Азия - Центр 3 ГТ Москва 1977 08.11.2014 Торжок-Долина ГТ Санкт-Петербург 1420 1996 2015 02.03.2015 Торжок-Долина ГТ Санкт-Петербург 1420 1996 11.03.2015 Уренгой-Новопсков 1 ГТ Югорск 1420 1984 07.04.2015 отвод к Алатырю ГТ Нижний Новгород 300 1993 12.04.2015 Уренгой - Центр 1 ГТ Югорск 1420 1984 29.08.2015 отвод к ГРС Новониколаевской ГТ Краснодар 219 1996 24.10.2015 Уренгой - Новопсков ГТ Самара 1420 1982 17.11.2015 Уренгой - Центр 1 ГТ Югорск 1420 1984 2016 08.01.2016 Починки - Изобильное ГТ Волгоград 1400 2000 18.02.2016 Оренбургский ГПЗ - Совхозное ПХГ ГТ Екатеринбург 1020 1977 29.04.2016 Белоусово - КГМО ГТ Москва 800 1965 01.06.2016 Игрим - Серов - Нижний Тагил ГТ Югорск 1020 1966 21.06.2016 Ямбург - Елец-1 ГТ Югорск 1420 1985 03.08.2016 Уренгой - Ужгород ГТ Югорск 1420 1983 08.08.2016 Уренгой - Новопсков ГТ Чайковский 1420 1982 2017 31.03.2017 КЦ №5 Вуктыльского ЛПУМГ ГТ Ухта 150 2006 26.07.2017 Игрим - Серов - Нижний Тагил ГТ Югорск 1020 1966 24.08.2017 Ямбург - Тула 1 ГТ Нижний Новгород 1420 1988 20.10.2017 Средняя Азия - Центр - 2 ГТ Москва 1971 2018 03.03.2018 Ямбург - Тула 1 ГТ Нижний Новгород 1 420 04.03.2018 Петровск - Новопсков ГТ Волгоград 1200 1980 09.05.2018 Игрим - Серов - Нижний Тагил ГТ Югорск 1020 1966 28.08.2018 Ухта - Торжок ГТ Ухта 1220 1976 04.09.2018 отвод на Железногорск ГТ Москва 530 1976 23.09.2018 отвод к ГРС Козельск, Сосенский, Сухиничи ГТ Москва 250 24.10.2018 Горький - Центр ГТ Нижний Новгород 1200 04.11.2018 Средняя Азия - Центр 3 ГТ Москва 1200 10.12.2018 ГРС Хмелинец ГТ Москва

Получается, что 2018 год уже стал самым аварийным за пятилетку, и прирост ЧП особенно заметен на фоне наиболее тихого за пятилетие 2017 года.

Выводы Ростехнадзора

Как заявили "Интерфаксу" в Ростехнадзоре, "основными причинами их (ЧП - ИФ) возникновения явились разгерметизация трубопроводов, обусловленная физическим износом, коррозией металла трубы и растрескиванием под напряжением". Доля таких аварий составляет порядка 88%, посчитали в федеральной службе. (В статистической базе 2018 года это как раз 7 из 8 аварий).

"При этом мы отмечаем, что все трубопроводы имели акты по техническому диагностированию и положительные заключения экспертизы промышленной безопасности", - добавили в надзорном ведомстве.

"Вместе с тем, технические средства неразрушающего контроля, применяемые при диагностировании линейной части трубопроводов, не всегда позволяют обнаружить дефекты труб различного происхождения, определить их характер и размеры и обеспечить достоверность расчёта вероятности риска в отказе работы трубопровода и прогноза его состояния. Экспертиза промышленной безопасности, основанная на таких результатах диагностики, становится субъективной", - замечают эксперты Ростехнадзора.

Работы и деньги

Объем капитального ремонта магистральных газопроводов "Газпрома" на 2018 год был запланирован в объеме 750 км. Это в 3,7 раза меньше известного нам максимума 2006 года - 2,809 тыс. км.

Максимальный объем финансирования ремонтных работ зафиксирован в 2014 году (60,74 млрд куб. м), минимальный (в этом десятилетии) - в 2016 - 23,52 млрд рублей.

В 2014 году расходы на ремонты составляли около 6% от суммы капитальных вложений инвестиционной программы "Газпрома", а в 2018 - около полутора процентов.

Данные о ремонте линейной части магистральных газопроводах и расходах на реконструкцию и модернизацию объектов ГТС:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Ремонт МГ, км 750 810 823 1441 1581 1819 2487 2437 2427 2384 2756 2697 2809 2167 Расходы на ремонт, млрд руб. 24,08 24,77 23,52 41,96 60,74 45,44 28,49 84,27

Слово "Газпрому"

В 2013 году задача капитального ремонта трубы была поднята на новый уровень - был создан целый департамент капитального ремонта. Сергей Скрынников, который возглавляет департамент 338 с 2017 года, осенью опубликовал программное интервью журналу "Газовая промышленность", где объяснил новую философию ремонтных работ в компании.

"Базовым элементом системы управления ДТОиР (диагностика, техническое обслуживание и ремонт - ИФ) является дифференциация оборудования по техническому состоянию и влиянию на финансовый результат. Она необходима для формализованной приоритизации или ранжирования направлений расходования средств, разработки различных подходов к ремонту и обслуживанию оборудования по категориям", - сказал начальник департамента.

И очень важные слова о том, кто первый в очереди на ремонт: "Система приоритизации может быть эффективной только при корректном сравнении единиц оборудования с точки зрения ценности для компании, а в нашем случае - для каждой компании группы "Газпром". При оценке и классификации проблемой является формирование общей картины для предприятия: оборудование, критичное для конкретного участка, может оказаться некритичным для предприятия в целом".

К числу ответственных традиционно добавлены и западные "партнеры": "В существующих экономических и внешнеполитических условиях перед предприятиями группы "Газпром" остро стоит вопрос повышения операционной эффективности".

"Ключевой проблемой оптимизации является выбор перечня работ, требуемых для выполнения производственной программы в условиях бюджетных и временных ограничений. Ускоряющиеся процессы устаревания оборудования и увеличение основных фондов как следствие реализации инвестиционной программы ПАО "Газпром" требуют новых подходов к формированию затрат на ДТОиР. Отдельные направления статей затрат сложившейся системы управления ДТОиР приводят к неэффективному расходованию выделяемых средств, а именно не позволяют трансформировать затраты в производственные показатели", - заявил начальник департамента 338.

Будущее

Стратегически (и эти подходы уже применяются на перерабатывающих объектах "Газпрома") компания не просто стремится к увеличению межремонтного пробега оборудования, а к переходу к ремонту по фактическому состоянию.

Так на перерабатывающем заводе ООО "Газпром нефтехим Салават" был в опытном порядке опробован переход на двухлетний цикл ремонтов технологического оборудования. И рекомендован к распространению. Преимущества - снижение затрат на восстановление основных фондов; увеличение прибыли за счёт сокращения простоя технологических установок; переход на современные способы мониторинга ключевых показателей состояния оборудования; снижение уровня отказов и аварийности.

Также все шире применяется метод ремонта по фактическому техническому состоянию. Он применяется к видам оборудования, на котором возможны диагностирование, мониторинг и прогнозирование состояния всего цикла эксплуатации. Для него надо буквально напичкать оборудование системами контроля. Это в том числе измерение уровня вибрации нагруженного динамического оборудования, определение состояния смазочного масла (уровень, содержание механических примесей); определение толщины стенок трубопроводов и сосудов под давлением, изменение температурных режимов; изменение сопротивления изоляции электросетей и оборудования.

Неожиданная польза

С осени этого года в комментариях "трансгазов" к информации о последствиях аварии обязательно добавляется: "Пострадавших и разрушений нет, в том числе, благодаря соблюдению охранной зоны магистрального газопровода".

Этот пропагандистский рефрен газовики прочно взяли на вооружение, напоминая каждый раз дачникам, недовольным предписаниями о сносе строений в охранной зоне, и симпатизирующей им части аудитории, о законах безопасности газовой отрасли.