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Под Пермью прорвало магистральный газопровод "Газпрома"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Пермском крае прорван магистральный газопровод, произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Взмыл огненный факел, происходит выгорание газа", - сказал источник.

Аварийный участок газопровода перекрыт. "Газ поставляется потребителям по резервной схеме", - уточнил источник.

Источник в газовой отрасли добавил: "Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы населенных пунктам также нет. В данный момент идет локализация аварии".

Это первая авария на магистральных объектах "Газпрома" в 2020 году. Примечательно, что с момента предыдущей аварии на газопроводе (в июле 2019 года) прошло непривычно долгое для подобной статистики время - почти семь месяцев. Всего за 2019 год "Интерфакс" насчитал семь аварий на магистралях газовой монополии.

Пермский край

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