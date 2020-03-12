В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Липецке из-за введенного из-за опасности коронавируса запрета на проведение массовых мероприятий отменили запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщают в четверг "Вести.Липецк".

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

С 10 марта в Липецкой области постановлением главы региона Игоря Артамонова введен режим повышенной готовности для территориальных единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установлен региональный уровень реагирования.

7 марта в области было подтверждено три случая новой коронавирусной инфекции: у женщины 1961 года рождения и супружеской пары (1972 и 1981 года рождения), вернувшихся из Италии в начале марта.

Накануне в образовательных учреждениях Липецкой области приостановили занятия.