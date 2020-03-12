Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Липецке из-за введенного из-за опасности коронавируса запрета на проведение массовых мероприятий отменили запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщают в четверг "Вести.Липецк".

В миреВ Нью-Йорке "круглый стол" по коронавирусу отменили из-за коронавирусаЧитать подробнее

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

С 10 марта в Липецкой области постановлением главы региона Игоря Артамонова введен режим повышенной готовности для территориальных единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установлен региональный уровень реагирования.

7 марта в области было подтверждено три случая новой коронавирусной инфекции: у женщины 1961 года рождения и супружеской пары (1972 и 1981 года рождения), вернувшихся из Италии в начале марта.

Накануне в образовательных учреждениях Липецкой области приостановили занятия.

Липецк

Новости по теме

Новости

В Кремле о "поправке Терешковой" узнали в режиме онлайн

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года

"ЛУКОЙЛ" обогнал "Роснефть" по капитализации

База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

В Госдуме стали проводить три дезинфекции в день

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,9%

Иностранцы прекратили покупать туры в РФ и аннулировали заявки на 500 млн рублей

Иностранцы прекратили покупать туры в РФ и аннулировали заявки на 500 млн рублей

Карантин в Москве не потребуется российским и иностранным дипломатам

Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи

Подростка, готовившего нападение на школу в Саратове, освободили из-под стражи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');