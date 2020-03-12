Космонавты нарушат предстартовые традиции из-за коронавируса

Им запретили покидать Звездный городок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Чтобы не заразиться коронавирусом, будущему экипажу МКС предстоит отказаться от части предстартовых традиций, пока космонавтам и их дублерам запретили покидать Звездный городок. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта будут отменены по соображениям безопасности", - сказал он.

В Центре подготовки отменили все экскурсии, минимизировали возможные контакты, отменили все зарубежные командировки сотрудников, кроме самых необходимых. По возвращении из зарубежных поездок сотрудники центра самоизолируются на 14 дней. Власов выразил надежду, что эти меры дадут результат.

Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди должны отправиться на МКС на "Союзе МС-16" 9 апреля с Байконура. Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток.