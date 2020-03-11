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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Против поправок в Конституцию проголосовал только сенатор от Иркутской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Против закона о поправке в Конституцию проголосовал только один член Совета Федерации - это сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, сообщил "Интерфаксу" источник в палате, знакомый с итогами голосования.

Изменение Конституции

"Согласно данным системы голосования, Мархаев - "против". Людмила Нарусова, Василий Иконнников, Валерий Усатюк воздержались", - сказал он.

За поправки проголосовали 160 сенаторов.

Сам Мархаев отказался рассказывать, как он голосовал и почему, сославшись, что официальные результаты голосования еще не опубликованы.

Сенатор Нарусова также не стала отвечать журналистам, как она проголосовала.

Комментариями сенаторов Иконникова и Усатюка "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Голосование в Совфеде прошло днем 11 марта. Ранее в этот же день законопроект прошел третье чтение в Госдуме. 10 марта перед вторым чтением в него внесли с голоса поправку от депутата-единоросса Валентины Терешковой о праве действующего президента Владимира Путина участвовать в следующих президентских выборах.

После голосования в Совфеде законопроект будет разослан в регионы. Если его поддержит более двух третей региональных заксобраний, 14 марта сенаторы соберутся на внеплановое заседание и утвердят голосование регионов. После этого закон проверит Конституционный суд, а 22 апреля поправки одним пакетом будут вынесены на всенародное голосование.

Сенатор Мархаев в сентябре 2019 года участвовал в выборах мэра Улан-Удэ как кандидат от КПРФ. Он набрал 36,58% голосов и проиграл самовыдвиженцу Игорю Шутенкову. Летом 2019 года он осудил действия властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.

Хроника 15 января – 11 марта 2020 годаИзменение Конституции
Вячеслав Мархаев Людмила Нарусова Совет Федерации Конституция

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