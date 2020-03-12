Путин наградил гражданку Франции за спасение детей в "Норд-Осте"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы гражданку Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая оказалась среди заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и сумела спасти там детей.

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации. Там говорится, что орден присужден Иванов-Тротиньн за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей.

Ранее сообщалось, что террористы ее выпустили вместе с другими иностранцами до штурма.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их в зале на протяжении трех дней. Утром 26 октября здание было взято штурмом, при этом использовался неназванный газ. Сообщалось, что всех террористов убили, погибли 130 заложников, в том числе десять детей.