Путин наградил орденами Вексельберга и Евтушенкова-младшего

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил орденами Александра Невского владельца "Реновы" Виктора Вексельберга и главу совета директоров "Аэропортов регионов" (входит в "Ренову") Рината Халикова. Награды им присуждены за вклад в строительство аэропортовых комплексов, говорится в указе о награждении.

Такой же орден за трудовые успехи и многолетнюю работу удостоены зампред совета директоров, крупнейший бенефициар "ФосАгро" Андрей Гурьев и бизнесмен Иван Саввиди.

Сын основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, член совета директоров и миноритарный акционер компании Феликс Евтушенков получил орден Дружбы. Такая же награда - у Владимира Чирахова, гендиректора "Детского мира" (вскоре перейдет на должность председателя совета директоров компании, "Система" - ее крупнейший акционер).