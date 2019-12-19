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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что самыми тяжелыми событиями для него на посту главы государства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке в Москве.

Как сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг, он никогда не забудет этих трагедий. Главным результатом, который был достигнут в период его руководства страной, президент РФ назвал стабильность. "У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться стабильным путем и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась", - сказал глава государства.

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У России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства, инфляция в 90-х годах была 200-300%, а сейчас 3,25%. "Забыли уже просто это, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем", - отметил он.

Путин подчеркнул, что еще осталось много нерешенных проблем в экономике. "Самое главное из них - это повышение производительности труда, и на этой базе увеличение темпом экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было", - отметил президент.

Он отметил, что Россия в начале 2000-х годов и сейчас - это две разные страны. "Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Чего греха таить, надо прямо называть вещи своими именами. Еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе, боевые, с применением танков, авиации и другой тяжелой техники", - сказал Путин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, можно ли назвать его исторической личностью. "Это следующие поколения скажут - можно или нет. Думаю, что для людей, для нас, для современников, тем более для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, чего-то не удалось сделать", - сказал Путин.

Общественное мнение в данном случае, заметил президент, самый лучший показатель.

Теракты в Беслане и на Дубровке

Школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1200 человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. Школу штурмовали 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, среди них - 70 детей.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания с использованием неизвестного газа. В результате спецоперации все террористы были уничтожены.

По официальным данным, 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Большинство из них скончались уже после штурма, что послужило поводом для обвинения властей в том, что газ, применявшийся в ходе спецоперации, был вреден для людей. Его формула до сих пор засекречена.

Хроника Путин: пресс-конференция - 2019
Владимир Путин Беслан Москва

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