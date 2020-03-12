Академик РАН счел панику вокруг COVID-19 страшнее самого коронавируса

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 усугубляют панические настроения в некоторых странах мира, заявил известный пульмонолог, академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин.

"В ситуации, в которой мы находимся, самое страшное не столько коронавирус, а сколько паника и непродуманные действия людей. Создавать и поддерживать паническую ситуацию в обществе - это резко усугублять ситуацию в целом", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Чучалина, руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемия была объявлена в связи с большим количеством стран, в которых выявлена инфекция, а не с числом заболевших или смертельных исходов из-за вируса, которые "на самом деле не очень большие".

В частности, отметил Чучалин, в отличие от России панические настроения наблюдаются в Италии. "Действительно, у них паника, никто ничего понять не может, в больницах непонятно принимают или нет, все операции отложены. Взять ситуацию в Англии - приблизительно такая ситуация. Москва и здравоохранение России в целом работают в спокойном режиме. Они защитили государство от быстрого распространения инфекции", - отметил он.

Академик сообщил, что на данный момент нет ни одного умершего от последствий заражения новым коронавирусом, нет и пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро четверга, 12 марта, достигло 122,925 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

В российской столице выявлено 15 случаев заболевания, в целом по стране - 28 случаев.