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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Российский ученый предсказал затишье пандемии коронавируса к середине лета

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в мире может стабилизироваться к июню - июлю, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

"Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню - июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля", - сказал он агентству "Интерфакс" в пятницу.

Ученый отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 гг.

"Эти вирусы (коронавирусы - ИФ) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один", - отметил он, добавив, что в ситуации с Covid-19 "примерно 50% паники".

"Кроме того, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая. В целом меры, принимаемый против распространения - адекватные, хотя иногда и чрезмерные", - сказал он.

Эпидемия коронавируса

При этом, отметил ученый, смертность от Covid-19 за все время распространения инфекции - около 5 тыс. человек - сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день, несопоставим Covid-19 и с обычным гриппом. "США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек", - отметил Шестопалов.

Отдельного эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.

По состоянию на вечер минувшего четверга, в мире насчитывалось 129846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4931, поправились более 68 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

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