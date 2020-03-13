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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Трое взрослых и ребенок пострадали из-за сильного ветра в Подмосковье

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Почти сотня деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье, четыре человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в пятницу.

"По состоянию на 15:00 в 32 городских округах повалено 98 деревьев (98 убрано), повреждено 29 автомобилей. Погибших нет, пострадало четыре человека, из них один ребенок", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что повреждений электропередач и подтопленных участков нет, аэропорты московского авиационного узла (Домодедово, Жуковский, Шереметьево) работают в штатном режиме.

Ранее в пятницу источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу" о последствиях буйства стихии в Москве. По его данным, в результате ураганного ветра в столице один человек погиб, трое пострадали.

Подмосковье МЧС

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