Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мужчина в пятницу погиб в результате падения дерева на легковой автомобиль на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На улице 1-ая Мясниковская, дом 20, дерево упало на машину. Внутри был мужчина, он погиб", - сказал собеседник агентства. Между тем информированный источник рассказал "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в авто, на которое упало дерево, ехал уроженец Владимирской области, от полученных травм он скончался на месте.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что на юго-востоке Москвы в результате буйства стихии пострадала женщина. "Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести, она госпитализирована", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что врачи диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга.

Кроме того, еще один источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, рассказал, что штормовой ветер, порывы которого в некоторых районах Москвы превышали 22 м/с, ночью и утром в пятницу повалил более полусотни деревьев.

"По предварительной информации, различные повреждения получили более десятка автомобилей, которые были припаркованы под деревьями", - сказал собеседник агентства.

В столичном регионе и в шести областях Центрального федерального округа (ЦФО) до вечера пятницы действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 25 м/с. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу попросил москвичей быть максимально осторожными из-за действующего в Москве штормового предупреждения.

В пятницу резко ухудшилась погода и в Подмосковье. Там из-за порывов сильного ветра были повалены 62 дерева, повреждены почти два десятка автомобилей, рассказали "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, в результате никто из местных жителей не пострадал, отметили в ведомстве.