Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Лаборатория для исследования анализов на коронавирус открылась в Сочи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты с 13 марта начали исследовать анализы пациентов с подозрением на коронавирус в лаборатории, находящейся в Сочи.

"С сегодняшнего дня мы делаем анализы на коронавирус на нашей базе противочумного института. Мы получили необходимые тест-системы", - сообщил "Интерфаксу" руководитель территориального отдела управления Роспортебнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Владимир Оробей.

В РоссииРоссийский Минздрав отчитался о четырех выздоровевших после COVID-19Читать подробнее

Ранее анализы пациентов из Сочи отправляли самолетами в Новосибирск, с февраля - в Краснодар.

Собеседник агентства сказал, сочинцы и гости курорта, желающие провериться на коронавирус, должны обращаться в поликлинику, после чего врачи направят пациентов в кабинет для сдачи анализов, которые потом отправят в лабораторию.

Ранее сообщалось, что в Сочи порядка 80 человек, вернувшихся из-за рубежа, обследовали на коронавирус. На данный момент людей с коронавирусной инфекцией среди них не выявлено.

Сочи

Новости по теме

Новости

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Российский Минздрав отчитался о четырех выздоровевших после COVID-19

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Съезд РСПП с участием Путина предложили перенести с марта на осень

Власти Петербурга запретили мероприятия с участием более 1000 человек

Эпидемия коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

Песков заявил, что Путин против создания культа его личности

Песков заявил, что Путин против создания культа его личности

Глава Ульяновска передумал уходить в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');