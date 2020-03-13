Лаборатория для исследования анализов на коронавирус открылась в Сочи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты с 13 марта начали исследовать анализы пациентов с подозрением на коронавирус в лаборатории, находящейся в Сочи.

"С сегодняшнего дня мы делаем анализы на коронавирус на нашей базе противочумного института. Мы получили необходимые тест-системы", - сообщил "Интерфаксу" руководитель территориального отдела управления Роспортебнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Владимир Оробей.

Ранее анализы пациентов из Сочи отправляли самолетами в Новосибирск, с февраля - в Краснодар.

Собеседник агентства сказал, сочинцы и гости курорта, желающие провериться на коронавирус, должны обращаться в поликлинику, после чего врачи направят пациентов в кабинет для сдачи анализов, которые потом отправят в лабораторию.

Ранее сообщалось, что в Сочи порядка 80 человек, вернувшихся из-за рубежа, обследовали на коронавирус. На данный момент людей с коронавирусной инфекцией среди них не выявлено.