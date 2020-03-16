Власти Петербурга предложили бесплатные тесты на коронавирус всем желающим

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге в поликлиниках с 16 марта всем желающим можно бесплатно сдать анализы на коронавирус COVID-19, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. При анализе берется мазок из носоглотки.

Анализы принимают во всех взрослых и детских поликлиниках Василеостровского, Колпинского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов. В остальных районах также есть как минимум одно учреждение, где можно сдать анализ, сказали чиновники.

В конце прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что на 14 марта в России было проведено 94 800 тестов на коронавирус. В ведомстве ткаже заявили, что российские диагностические системы дают результат через два-четыре часа после сдачи мазка. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).