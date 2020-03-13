Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Надпись на одном из окон больницы в Коммунарке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано уже 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Новые эпизоды заболевания выявлены в Москве (5 заболевших), в Петербурге (3 заболевших), по одному заболевшему в Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае.

В оперштабе уточнили, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия).

"Один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими", - отмечается в сообщении.

Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в России составляет 45. Из них 42 эпизода - это россияне (41 из них "привез" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии.

По данным Минздрава, выписаны четверо: двое граждан КНР, гражданин РФ, итальянец.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.