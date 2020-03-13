Среди заболевших коронавирусом в Петербурге оказался 10-летний ребенок

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге зафиксировано пять случаев заболевания новым коронавирусом, сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов журналистам в пятницу.

"По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Один из них - ребенок десяти лет. Все они приехали из-за границы", - уточнил Беглов.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что общее количество инфицированных COVID-19 в России достигло 45 человек. Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию, один человек заразился после контакта с ранее инфицированными. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Власти Петербурга запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек с 16 марта до 30 апреля, в городе усилены меры профилактики заболеваемости.