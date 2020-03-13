Чиновники рассказали о состоянии единственного больного с COVID-19 в Пермском крае

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Состояние госпитализированного в больницу пермяка, у которого подтвердилось заражение новым типом коронавируса COVID-19, не вызывает опасений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора региона в пятницу.

"По словам медиков, его состояние - удовлетворительное, температура 36,5 градусов", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе подчеркнули, что это единичный случай заболевания на территории края.

Врио губернатора Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе находится на контроле. По словам Махонина, которого цитирует пресс-служба, заболевшего госпитализировали еще вчера, 12 марта, круг контактировавших с ним лиц минимален, всех их взяли под медицинское наблюдение. "Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который собирается ежедневно", - подчеркнул чиновник.

По информации Минздрава Прикамья, у всех жителей региона, контактировавших с пациентом, были отобраны пробы, результаты на коронавирус оказались отрицательными.

Глава региона попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать все рекомендации по профилактике. Все учреждения и организации Прикамья продолжают функционировать в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Госпитализированный 12 марта с подозрением на коронавирус житель Перми вернулся из Франции 10 марта. Диагноз подтвердился в пятницу. Мужчину привезли в Пермскую инфекционную больницу и поместили в боксированную палату.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с темпами распространения нового коронавируса в мире.

По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 45 человек.

Число зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.